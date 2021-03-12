Байден пообещал к маю дать доступ к вакцине всем взрослым американцам

Президент США Джо Байден в своем обращении к нации объявил, что все взрослое население страны в возрасте от 18 лет и старше к 1 мая должно иметь возможность пройти вакцинацию от коронавируса, передает Bloomberg.

По его словам, Соединенным Штатам удастся достичь поставленной администрацией цели — 100 млн прививок за первые 100 дней нахождения Байдена на посту главы государства — на 40 дней раньше: «Мы не только собираемся достичь этой цели, мы собираемся ее превзойти».

«Мы собираемся перейти от 1 млн прививок в день, который я обещал в декабре до того, как принести присягу, к тому, чтобы поддержать и превзойти нынешний темп в 2 млн прививок в день, опережая весь мир», — цитирует президента Associated Press.

По словам Байдена, это позволит американцам собраться небольшими группами, чтобы отпраздновать 4 июля не только День независимости США, но и «независимость от этого вируса». «Единственный способ вернуть нашу жизнь, вернуть нашу экономику в нужное русло — это победить вирус», — подчеркнул он.

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