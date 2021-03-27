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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заявил о собственной теории происхождения коронавируса

Президент США Джо Байден заявил, что у него есть собственная версия происхождения коронавирусной инфекции, однако отказался раскрывать ее до того, как ВОЗ выпустит собственный доклад на эту тему. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока научное сообщество выскажет свое мнение», — сказал американский лидер.

Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории Уханя коронавирусе
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Люди на улицах китайского Уханя

Ранее бывший глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Рэдфилд сообщил, что, по его мнению, коронавирус SARS-CoV-2 появился искусственным путем и случайно «ускользнул» из лаборатории института вирусологии в китайском Ухане. «Я не верю, что он каким-то образом перешел от летучей мыши к человеку, и сразу стал одним из самых заразных вирусов в истории человечества. Обычно, когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным», — объяснил специалист.

Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. В начале февраля эксперты ВОЗ представили предварительные итоги своей поездки. Они исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение. Специалисты подтвердили версию, что изначально инфекция циркулировала среди летучих мышей.

Эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек, возглавлявший миссию в Китае, 26 марта заявил, что полный почти 400-страничный отчет готов и будет обнародован в ближайшие дни.

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Источник: JHU
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коронавирус Джо Байден
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