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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заявил о неоправдавшей ожидания программе вакцинации от COVID

По его словам, она находится «в худшем состоянии, чем ожидалось». В связи с этим федеральные власти закупят еще 200 млн доз вакцины у Moderna и Pfizer, а также увеличат поставки препаратов от коронавируса в штаты
Фото: Evan Vucci / AP
Фото: Evan Vucci / AP

Программа вакцинации от коронавирусной инфекции в США находится не в самом лучшем состоянии. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая 26 января на брифинге в Белом доме.

Он признал заслуги врачей, ученых и предыдущей администрации Трампа, участвовавших в разработке препаратов от COVID-19 и запуске программы. «Однако мы обнаружили, что программа вакцинации пребывает в худшем состоянии, чем ожидалось», — сказал Байден.

В связи с этим власти Соединенных Штатов в ближайшее время рассчитывают закупить еще по 100 млн доз вакцины у компаний Moderna и Pfizer. «Мы ожидаем, что эти дополнительные партии в 200 млн доз поставят летом», — сообщил президент, отметив, что его администрация уже направила производителям соответствующие запросы.

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Политика
Джо Байден

Кроме того, после анализа программы вакцинации Белый дом принял решение увеличить объемы поставок препаратов от коронавируса штатам. «Мы увеличим распределяемые между штатами и территориями объемы примерно на 15% — с 8,6 млн до 10 млн доз еженедельно», — заявил глава государства.

Байден подчеркнул, что американцам нужно осознать «суровый факт», что до получения большинством населения страны вакцины пройдет несколько месяцев. «В ближайшие месяцы не вакцина, а маски будут самой надежной защитой от коронавируса. Эксперты подсчитали, что они позволят сохранить 50 тыс. жизней до апреля», — сказал президент. Он также сообщил, что ситуация с пандемией может за это время ухудшиться, и, скорее всего, к концу февраля число умерших в США вырастет до полумиллиона.

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Фото:Carlo Allegri / Reuters

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Сразу после инаугурации Байден подписал несколько указов, которые, в том числе, направлены на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Он ввел карантин для прибывающих в США из-за границы, а также обязал госслужащих в течение ближайших 100 дней носить маски. Аналогичные рекомендации он направил властям штатов, выразив надежду, что они тоже введут у себя масочные режимы.

В декабре в плане по противодействию COVID-19 Байден пообещал в течение первых ста дней своего президентства вакцинировать 100 млн американцев.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
США вакцинация Джо Байден коронавирус
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Байден пообещал 100 млн вакцинаций в США за 100 дней президентства
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