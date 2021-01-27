Байден заявил о неоправдавшей ожидания программе вакцинации от COVID

По его словам, она находится «в худшем состоянии, чем ожидалось». В связи с этим федеральные власти закупят еще 200 млн доз вакцины у Moderna и Pfizer, а также увеличат поставки препаратов от коронавируса в штаты

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Программа вакцинации от коронавирусной инфекции в США находится не в самом лучшем состоянии. Об этом заявил президент Джо Байден, выступая 26 января на брифинге в Белом доме.

Он признал заслуги врачей, ученых и предыдущей администрации Трампа, участвовавших в разработке препаратов от COVID-19 и запуске программы. «Однако мы обнаружили, что программа вакцинации пребывает в худшем состоянии, чем ожидалось», — сказал Байден.

В связи с этим власти Соединенных Штатов в ближайшее время рассчитывают закупить еще по 100 млн доз вакцины у компаний Moderna и Pfizer. «Мы ожидаем, что эти дополнительные партии в 200 млн доз поставят летом», — сообщил президент, отметив, что его администрация уже направила производителям соответствующие запросы.

Кроме того, после анализа программы вакцинации Белый дом принял решение увеличить объемы поставок препаратов от коронавируса штатам. «Мы увеличим распределяемые между штатами и территориями объемы примерно на 15% — с 8,6 млн до 10 млн доз еженедельно», — заявил глава государства.