Байден заявил о панике у Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в рамках встречи со сторонниками в штате Висконсин заявил, что действующий президент страны Дональд Трамп запаниковал из-за пандемии коронавируса COVID-19.

«В свете этого кризиса, настоящего кризиса, когда потребовалось, чтобы президент сыграл ведущую роль, он не справился. Он оцепенел, он не предпринял нужных мер, он запаниковал, а Америка заплатила самую высокую цену среди всех стран», — сказал Байден, добавив, что Трамп всю жизнь бежал от проблем, с которыми сталкивался.

Материал дополняется.