Байден из-за коронавируса продлил режим ЧС в США

Он должен был закончиться 1 марта, однако президент продлил его на неопределенный срок. Двумя днями ранее число жертв пандемии в стране достигло отметки в 500 тыс. человек.

Джо Байден (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 в США будет продлен. Соответствующее уведомление направил президент Джо Байден в конгресс, сообщает пресс-служба Белого дома.

Режим ЧС длительностью год действовал в стране с 1 марта 2020 года, его срок истекал через три дня.

«Необходимость в режиме чрезвычайной ситуации в стране по-прежнему сохраняется. Пандемия COVID-19 все еще является источником серьезного риска для здоровья и безопасности нации. Более 500 тыс. человек в стране погибли от этой болезни, и крайне важно продолжать борьбу с COVID-19 с использованием всех возможностей федерального правительства», — приводятся в сообщении слова Байдена. Срок продления режима ЧС не уточняется.

23 февраля количество жертв коронавируса в США превысило показатель в 500 тыс. человек. В связи с этим Байден распорядился на пять дней приспустить флаги по всей стране в знак траура по умершим.