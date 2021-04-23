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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат сообщил об освобождении Ефремова от работ из-за самочувствия

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Врачи освобождают актера Михаила Ефремова от обязательных работ в колонии, когда он плохо себя чувствует, поскольку у него много хронических заболеваний. Об этом рассказал РБК адвокат актера Ефремова Петр Хархорин.

«Естественно, врачи смотрят на его состояние и освобождают его от работ, когда он плохо себя чувствует. Но это не значит, что он этим злоупотребляет», — заявил Хархорин.

По словам Хархорина, у Ефремова есть много хронических заболеваний, которые были у него до попадания в места лишения свободы, в частности аллергия. «Он аллергик в довольно острой форме, надо отметить, что там где он отбывает наказание, уже начался период цветения», — добавил адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

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Ефремов отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, которое произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице на следующий день.

Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

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8 сентября 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным и назначил ему восемь лет колонии общего режима. В октябре суд сократил срок заключения до 7,5 года.

Ефремова отправили отбывать наказание в ИК-4 по Белгородской области. 5 февраля актера этапировали из колонии общего режима ИК-4 в московский СИЗО «для участия в следственных действиях». Источник ТАСС отмечал, что они связаны с делом о даче ложных показаний свидетелями с его стороны на суде. Обратно он вернулся 20 февраля.

Михаил Ефремов исправительная колония новости
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