Адвокат сообщил об освобождении Ефремова от работ из-за самочувствия

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / АГН «Москва»)

Врачи освобождают актера Михаила Ефремова от обязательных работ в колонии, когда он плохо себя чувствует, поскольку у него много хронических заболеваний. Об этом рассказал РБК адвокат актера Ефремова Петр Хархорин.

«Естественно, врачи смотрят на его состояние и освобождают его от работ, когда он плохо себя чувствует. Но это не значит, что он этим злоупотребляет», — заявил Хархорин.

По словам Хархорина, у Ефремова есть много хронических заболеваний, которые были у него до попадания в места лишения свободы, в частности аллергия. «Он аллергик в довольно острой форме, надо отметить, что там где он отбывает наказание, уже начался период цветения», — добавил адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.