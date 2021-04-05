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МВД подтвердило передачу в суд дела о свидетелях на процессе Ефремова

Андрей Гаев
Андрей Гаев (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

В Москве суд рассмотрит дело трех человек, которых обвиняют в лжесвидетельствовании на процессе актера Михаила Ефремова, которого ранее приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП с человеческими жертвами. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, говорится на сайте ведомства. 31 марта о передаче дела в суд сообщал МК. Газета писала, что по делу проходят три свидетеля защиты — Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян, которые утверждали, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП.

«В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — сказала Волк. Дело заведено по статье о даче заведомо ложных показаний.

В ходе расследования следователи допросили более десяти свидетелей, провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, изъяли видеозаписи и документы, сказала Волк.

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ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня прошлого года на Смоленской площади. Актер на своем Jeep на большой скорости въехал в фургон Lada. В результате водитель фургона умер от полученных ран.

Ефремова задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека или совершенное в состоянии опьянения).

Защита несколько раз меняла свою позицию в ходе процесса. В сентябре актер признал свою вину. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

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В ноябре прошлого года Следственное управление ГУМВД возбудило уголовные дела в отношении трех человек. Основанием стали показания свидетелей о том, что за рулем во время ДТП якобы сидел не Ефремов, а другой человек. Сам же актер, согласно показаниям одного из выступавших на суде очевидцев, стоял рядом с машиной.

Другой свидетель указал, что видел на заднем сиденье автомобиля незнакомого ему мужчину, а за рулем — никого.

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