МВД подтвердило передачу в суд дела о свидетелях на процессе Ефремова

Андрей Гаев (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

В Москве суд рассмотрит дело трех человек, которых обвиняют в лжесвидетельствовании на процессе актера Михаила Ефремова, которого ранее приговорили к восьми годам лишения свободы за ДТП с человеческими жертвами. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, говорится на сайте ведомства. 31 марта о передаче дела в суд сообщал МК. Газета писала, что по делу проходят три свидетеля защиты — Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян, которые утверждали, что Ефремов не был за рулем в момент ДТП.

«В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», — сказала Волк. Дело заведено по статье о даче заведомо ложных показаний.

В ходе расследования следователи допросили более десяти свидетелей, провели портретные и психолого-психиатрические экспертизы, изъяли видеозаписи и документы, сказала Волк.

ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня прошлого года на Смоленской площади. Актер на своем Jeep на большой скорости въехал в фургон Lada. В результате водитель фургона умер от полученных ран.