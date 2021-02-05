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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова этапировали в московское СИЗО

Михаил Ефремов (справа) на апелляционном заседании в Мосгорсуде
Михаил Ефремов (справа) на апелляционном заседании в Мосгорсуде (Фото: АГН «Москва»)

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года по делу о смертельном ДТП, этапировали в следственный изолятор в Москве. Об этом сообщает управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Белгородской области.

«Осужденный Ефремов Михаил Олегович был этапирован в один из следственных изоляторов города Москвы для участия в следственных действиях», — говорится в сообщении. О том, в каких следственных действиях будет участвовать Ефремов, не сообщается.

Ранее адвокат Ефремова Петр Хархорин сообщил, что актера этапировали в неизвестном направлении из колонии общего режима ИК-4 в Белгородской области. При этом, по его словам, проблем в колонии у актера не было, о желании Ефремова перевестись оттуда ему неизвестно.

8 июня 2020 года в центре Москвы произошло ДТП с участием Ефремова. Актер выехал на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице.

Позднее судмедэкспертиза установила, что за рулем Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре 2020 года Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил ему восемь лет колонии общего режима. В октябре, после апелляции, суд сократил срок заключения до 7,5 года.

Михаил Ефремов ФСИН
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