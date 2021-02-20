Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актера Михаила Ефремова, осужденного на семь лет и шесть месяцев по делу о смертельном ДТП, этапировали из столичного СИЗО-5 «Водник» в Белгородскую область. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — заявил он.

По словам Мельникова, это выяснилось, когда члены столичного ОНК прибыли в СИЗО-5 «Водник» для осуществления общественного контроля.

Ефремов был этапирован из колонии в Белгородской области в московский СИЗО 5 февраля. Он заверил, что его официально не уведомляли, по какому делу этапировали в Москву, и что он ждет адвокатов.