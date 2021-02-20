Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 15:36
Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область Общество, 18:34 Биткоин выше $57 тыс. и налоги на криптовалюту. Главные события недели Крипто, 18:34 «Вектор» пообещал сделать вакцину от передающегося людям птичьего гриппа Общество, 18:28 Длина пробок на МКАД сократилась на 40% после ограничения проезда фур Авто, 18:21 Сборная России по биатлону завоевала первую медаль на чемпионате мира Спорт, 18:13 Суд признал законным 15-летний приговор Шестуну Общество, 18:04 Лошади, кроссовки и ипотека: что будут делить Ким Кардашьян и Канье Уэст Стиль, 18:01 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 17:58 Правительство выделило Крыму еще 113 млрд руб. Экономика, 17:53 Принцесса Евгения опубликовала первые фото своего сына Стиль, 17:49 Оппозиция Армения пообещала протестные акции нон-стоп Политика, 17:49 Российская биатлонистка сообщила о нехватке сил в ходе выступления на ЧМ Спорт, 17:38 Вылетевший из Тюмени борт Utair вернулся из-за технической неисправности Общество, 17:30 Водородный суперкар Hyperion XP-1 испытали на дорогах Лос-Анджелеса. Фото Авто, 17:15
Авария с участием Ефремова ,  
0 

Михаила Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Актера Михаила Ефремова, осужденного на семь лет и шесть месяцев по делу о смертельном ДТП, этапировали из столичного СИЗО-5 «Водник» в Белгородскую область. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области», — заявил он.

По словам Мельникова, это выяснилось, когда члены столичного ОНК прибыли в СИЗО-5 «Водник» для осуществления общественного контроля.

В ОНК описали условия содержания Ефремова в СИЗО «Водник» в Москве
Общество
Михаил Ефремов

Ефремов был этапирован из колонии в Белгородской области в московский СИЗО 5 февраля. Он заверил, что его официально не уведомляли, по какому делу этапировали в Москву, и что он ждет адвокатов.

Мельников сообщал, что в «Воднике» артиста поместили в пятиместную камеру с одним соседом, осужденным за кражу.

Актер рассказал члену ОНК, что в колонии он работал на швейном производстве: вставлял замки в молнии халатов — средств индивидуальной защиты и паковал готовые изделия.

Читайте на РБК Pro
Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Почему «Яндекс», Netflix и Microsoft вынуждены были перейти на свой шрифт Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер в больнице на следующий день.

Пресненский районный суд Москвы 8 сентября 2020 года признал Ефремова виновным и назначил ему восемь лет колонии общего режима. В октябре суд сократил срок заключения до 7,5 года.

Михаил Ефремов Белгородская область исправительная колония новости
Материалы по теме
В отношении экс-адвоката Ефремова завели дисциплинарное дело
Общество
В ОНК описали условия содержания Ефремова в СИЗО «Водник» в Москве
Общество
Ефремова этапировали в московский СИЗО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter