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Ефремову предъявили обвинение

Обстановка у Таганского суда Москвы
Обстановка у Таганского суда Москвы (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актеру Михаилу Ефремову, который попал в ДТП на Смоленской площади, предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, сообщила РБК пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Ранее уголовное дело, возбужденное в отношении Ефремова, переквалифицировали на п. «а» ч. 2 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека или совершенное в состоянии опьянения). Эта часть предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Изначально дело в отношении актера завели по ч. 2 ст. 264 УК, которая предусматривала принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок от трех до семи лет. Обвинение ужесточили из-за смерти пострадавшего в результате ДТП.

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Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta.

Актер не пострадал, водителя Lada госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее он умер. Погибший в ДТП Сергей Захаров работал водителем в компании «Деликатеска», ему было 57 лет.

Теги: Михаил Ефремов, обвинение, ДТП
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