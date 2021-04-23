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Общество ,  
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Вице-президент РАН увидел возможность России сделать 150 млн доз вакцины

Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В России есть возможности производить до 150 млн доз трех зарегистрированных вакцин от COVID-19 в год, заявил вице-президент и академик Российской Академии наук Владимир Чехонин на «круглом столе» комитета Госдумы по охране здоровья, передает «Интерфакс».

«Три имеющееся у нас вакцины позволяют нам получать сегодня порядка 100-150 млн доз вакцин в год», — сообщил Чехонин.

Чехонин отметил, что разрабатываемая в настоящий момент в России вакцина от коронавируса в виде кисломолочного продукта может производиться в значительно больших объемах.

Ранее директор института, профессор РАН Александр Дмитриев рассказал, что в России начали разрабатывать первую в мире съедобную вакцину от коронавируса, которая по вкусу будет похожа на обычную ряженку. Дмитриев считает эту вакцину «уникальной разработкой», одним из преимуществ которой является то, что изготовление съедобной вакцины от коронавируса не требует химического синтеза и дополнительной очистки.

Накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что до конца в фонде планируют привить «сотни миллионов людей в различных странах мира». По его словам, масштабные объемы производства российской вакцины на зарубежных площадках ожидаются к маю—июлю. Он добавил, что уже сейчас заключены соглашения с 20 производителями из десяти стран. После выпуска «Спутника V» он сообщил, что фонд получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины. Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

В России сейчас зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 11 августа 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в России вакцину против COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, сейчас проходят пострегистрационные испытания препарата, которые планируется закончить к середине июня.В октябре 2020 года была зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона», созданная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», а в феврале 2021 года — «КовиВак» от Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова.

19 апреля замгендиректора, разработавший вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи, Денис Логунов объявил, что в России было произведено 20 млн доз вакцины «Спутник V». Глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РБК сообщал, к июлю 2021 года Центром имени Гамалеи будет выпущено около 30 млн доз вакцины «Спутник V».

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Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

вакцина коронавирус COVID-19
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