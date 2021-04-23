Вице-президент РАН увидел возможность России сделать 150 млн доз вакцины

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В России есть возможности производить до 150 млн доз трех зарегистрированных вакцин от COVID-19 в год, заявил вице-президент и академик Российской Академии наук Владимир Чехонин на «круглом столе» комитета Госдумы по охране здоровья, передает «Интерфакс».

«Три имеющееся у нас вакцины позволяют нам получать сегодня порядка 100-150 млн доз вакцин в год», — сообщил Чехонин.

Чехонин отметил, что разрабатываемая в настоящий момент в России вакцина от коронавируса в виде кисломолочного продукта может производиться в значительно больших объемах.

Ранее директор института, профессор РАН Александр Дмитриев рассказал, что в России начали разрабатывать первую в мире съедобную вакцину от коронавируса, которая по вкусу будет похожа на обычную ряженку. Дмитриев считает эту вакцину «уникальной разработкой», одним из преимуществ которой является то, что изготовление съедобной вакцины от коронавируса не требует химического синтеза и дополнительной очистки.

Накануне генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что до конца в фонде планируют привить «сотни миллионов людей в различных странах мира». По его словам, масштабные объемы производства российской вакцины на зарубежных площадках ожидаются к маю—июлю. Он добавил, что уже сейчас заключены соглашения с 20 производителями из десяти стран. После выпуска «Спутника V» он сообщил, что фонд получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины. Они поступили из 20 стран, в частности, переговоры ведутся на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.