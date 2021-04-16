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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили перспективы вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

У вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки, которую сейчас разрабатывают ученые питерского Института экспериментальной медицины (ИЭМ), есть перспективы, однако то, какой у нее будет вкус, не имеет значения. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Тут важны другие характеристики, а какой у нее будет вкус, не имеет никакого значения. Они могут разрабатывать с любым вкусом», — сказала она.

Попович подчеркнула, что главным является то, как сохраняется вакцина, насколько она устойчива, как ее можно перевозить, хранить, обеспечивать доставку и насколько удобно она будет расфасована.

«Ключевым является то, что эта вакцина будет вводиться через рот, чтобы можно было оценить вкус, а это уже здорово, потому что сделать вакцину, устойчивую при комнатной температуре, — это серьезный шаг», — добавила Попович.

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Фото:Sebastiao Moreira / EPA / ТАСС

Профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что создание такой вакцины возможно, но в этом нет необходимости.

«Тут единственное следует иметь в виду — когда делается укол, вот такая вакцинация, то, соответственно, иммуноген попадает в кровь, ну и идет иммунная реакция на введенный экспрессированный или введенный белок шипа либо на вирус цельновирионный, как в случае с чумаковской вакциной. Но когда вакцина проходит через желудок, я думаю, что будут технические проблемы [с тем], чтобы сделать такую вакцину», — объяснил Аграновский.

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По его словам, ученые разработали спрей против COVID-19, он тоже со вкусом ряженки (как и вакцина), не вводится в кровь через укол и сделать такое средство — реально технически.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Первую в мире съедобную вакцину от коронавируса, которая по вкусу будет похожа на обычную ряженку, начали разрабатывать ученые Института экспериментальной медицины. Как рассказал «РИА Новости» директор института, профессор РАН Александр Дмитриев, исследования для создания съедобной вакцины начались около года назад. Сейчас вакцина находится на этапе доклинических исследований, которые предполагается завершить к концу 2021-го — началу 2022 года. Затем ученые собираются проводить клинические исследования, на которые нужно 200–220 млн руб., для чего они ищут источники внебюджетного финансирования.

По словам автора идеи создания мукозальной (съедобной) вакцины, члена-корреспондента РАН Александра Суворова, на вкус съедобная вакцина почти неотличима от обычных кисломолочных продуктов. Он добавил, что новую вакцину протестированы на лабораторных мышах, крысах и кроликах, каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается.

«При применении мукозальной (съедобной) вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать «воротами» инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину». — сказал Суворов.

Вакцина на основе пробиотиков — не первая подобная разработка института. ИЭМ уже изготавливал подобные вакцины против гриппа, пневмококка и стрептококка.

Дмитриев считает мукозальную вакцину «уникальной разработкой» с серьезными конкурентными преимуществами, одним из которых является то, что изготовление съедобной вакцины от коронавируса не требует химического синтеза и дополнительной очистки. По его словам, простота изготовления и отсутствие расходов на химическую очистку обеспечивают «невысокую» себестоимость изготовления такой вакцины и простоту в производстве даже на базе любого молокозавода.

В июне 2020 года ученые РАН заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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