РФПИ пообещал привить «Cпутником V» «сотни миллионов» людей к концу года

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До конца 2021 года «Спутником V» привьются «сотни миллионов людей» по всему миру. Такие планы озвучил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Мы планируем до конца года действительно привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас вакцина уже выпускается и в Индии, и в Китае, и и в Корее», — сказал Дмитриев. Он добавил, что уже сейчас заключены соглашения с 20 производителями из десяти стран.

По его словам, масштабные объемы производства российской вакцины на зарубежных площадках ожидаются к маю—июлю. Глава РФПИ добавил, что российские площадки подключатся к экспорту «Спутника V», но после того, как закончится массовая вакцинация в России.

Кроме того, Дмитриев заявил, что в ближайшей перспективе появятся две новых публикации об эффективности «Спутника V» против COVID-19. Одна из них будет посвящена эффективности препарата на основе реальных данных. «Пока не могу раскрывать цифры здесь, но это, безусловно, будет значимо выше 95%», — сказал Дмитриев.