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РФПИ пообещал привить «Cпутником V» «сотни миллионов» людей к концу года

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

До конца 2021 года «Спутником V» привьются «сотни миллионов людей» по всему миру. Такие планы озвучил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«Мы планируем до конца года действительно привить сотни миллионов людей в различных странах мира. Сейчас вакцина уже выпускается и в Индии, и в Китае, и и в Корее», — сказал Дмитриев. Он добавил, что уже сейчас заключены соглашения с 20 производителями из десяти стран.

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Фото:Marcos Brindicci / Getty Images

По его словам, масштабные объемы производства российской вакцины на зарубежных площадках ожидаются к маю—июлю. Глава РФПИ добавил, что российские площадки подключатся к экспорту «Спутника V», но после того, как закончится массовая вакцинация в России.

Кроме того, Дмитриев заявил, что в ближайшей перспективе появятся две новых публикации об эффективности «Спутника V» против COVID-19. Одна из них будет посвящена эффективности препарата на основе реальных данных. «Пока не могу раскрывать цифры здесь, но это, безусловно, будет значимо выше 95%», — сказал Дмитриев.

19 апреля РФПИ заключил соглашение с китайской биофармацевтической компанией Hualan Biological Bacterin Inc. (подразделение Hualan Biological Engineering Inc.) о производстве более 100 млн доз «Спутника V». До этого фонд договорился о производстве более 100 млн доз вакцины в Китае с компанией TopRidge Pharma (подразделение Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding) и о создании более 60 млн доз с Shenzhen Yuanxing Gene-tech.

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Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Н.Ф.Гамалеи. Согласно данным медицинского журнала Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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COVID-19 Спутник V коронавирус РФПИ Кирилл Дмитриев
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