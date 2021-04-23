В Аргентине сочли отказ Бразилии регистрировать «Спутник V» политическим

Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V».

Разработчики «Спутника V» со ссылкой на доклад американского Минздрава сообщили, что ведомство признало давление на бразильские власти с целью убедить их отказаться от закупки российской вакцины.

Американский Минздрав исключил попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V». Бразильское посольство в Вашингтоне также сообщило, что не располагает сведениями о попытках США «отговорить» Бразилию использовать российскую вакцину.

В апреле президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство российской вакцины «Спутник V» на территорию латиноамериканской страны.