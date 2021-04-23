В Аргентине сочли отказ Бразилии регистрировать «Спутник V» политическим
Отказ регулятора Бразилии зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» обусловлен политическими причинами. Об этом в интервью газете Folha de S.Paulo заявила советник президента Аргентины Сесилия Никколини.
«Не знаю, оказывается ли [какое-то] давление, но, безусловно, это вопрос политики. Ведь уже есть все свидетельства, результаты и опыт вакцинации «Спутником», — отметила она.
Никколини напомнила, что Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории.
В январе бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования «Спутник V» в экстренных случаях, объяснив это решение тем, что вакцина не соответствует государственным критериям.