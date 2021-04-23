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В Аргентине сочли отказ Бразилии регистрировать «Спутник V» политическим

Фото: Alexis Lloret / Getty Images
Фото: Alexis Lloret / Getty Images

Отказ регулятора Бразилии зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» обусловлен политическими причинами. Об этом в интервью газете Folha de S.Paulo заявила советник президента Аргентины Сесилия Никколини.

«Не знаю, оказывается ли [какое-то] давление, но, безусловно, это вопрос политики. Ведь уже есть все свидетельства, результаты и опыт вакцинации «Спутником», — отметила она.

Никколини напомнила, что Аргентина первой из латиноамериканских стран официально зарегистрировала «Спутник V» на своей территории.

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В январе бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило запрос на одобрение использования «Спутник V» в экстренных случаях, объяснив это решение тем, что вакцина не соответствует государственным критериям.

Тем не менее в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V».

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Разработчики «Спутника V» со ссылкой на доклад американского Минздрава сообщили, что ведомство признало давление на бразильские власти с целью убедить их отказаться от закупки российской вакцины.

Американский Минздрав исключил попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V». Бразильское посольство в Вашингтоне также сообщило, что не располагает сведениями о попытках США «отговорить» Бразилию использовать российскую вакцину.

В апреле президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство российской вакцины «Спутник V» на территорию латиноамериканской страны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Аргентина Бразилия регистрация Спутник V
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