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Пандемия коронавируса ,  
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Путин и Болсонару обсудили поставки «Спутник V» в Бразилию

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару по телефону обсудили вопросы поставок и производства российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», — говорится в сообщении.

Ранее разработчики «Спутника V» со ссылкой на доклад американского Минздрава заявили, что ведомство признало участие в давлении на бразильские власти с целью убедить их отказаться от закупки российской вакцины.

Бразилия закупит 10 млн доз вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Ueslei Marcelino / Reuters

В докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США говорилось, что в рамках борьбы со «зловредными» действиями России, которая стремится усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности США, американские власти пытались «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».

Позднее в американском министерстве исключили попытки принудить Бразилию отказаться от «Спутника V». «Мы не в состоянии отговорить Бразилию или любую другую страну от принятия вакцин», — заявили РБК в ведомстве.

Бразильское посольство в Вашингтоне сообщило РБК, что не располагает сведениями о том, что американские чиновники пытались «отговорить» Бразилию от использования российской вакцины.

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Источник: JHU
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Владимир Путин Жаир Болсонару Бразилия Спутник V
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