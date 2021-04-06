Путин и Болсонару обсудили поставки «Спутник V» в Бразилию

Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару по телефону обсудили вопросы поставок и производства российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», — говорится в сообщении.

Ранее разработчики «Спутника V» со ссылкой на доклад американского Минздрава заявили, что ведомство признало участие в давлении на бразильские власти с целью убедить их отказаться от закупки российской вакцины.

В докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США говорилось, что в рамках борьбы со «зловредными» действиями России, которая стремится усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности США, американские власти пытались «убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19».