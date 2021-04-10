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Пандемия коронавируса ,  
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Специалисты из Бразилии посетят Россию для инспекции производства вакцины

Представители бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) проведут инспекцию российских предприятий, где производят вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Делегация проинспектирует две фабрики. С 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины, а также сам препарат. Потом с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, которое ответственно за финальные приготовления и фасовку, рассказали в бразильском регуляторе.

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«Поскольку это продукт высокой биологической и стерильной сложности, производство вакцины должно соответствовать высоким техническим требованиям, которые включают все аспекты, которые могут повлиять на производство вакцины», — отметили в Anvisa.

В марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». В ведомстве отмечали, что поставка будет производиться в три этапа. До конца апреля в Бразилию поступит 400 тыс. доз препарата, в конце мая — еще 2 млн. Оставшиеся 7,6 млн доз страна получит в июне.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Бразилия коронавирус вакцина Спутник V COVID-19
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