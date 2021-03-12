Бразилия закупит 10 млн доз вакцины «Спутник V»

Поставки пойдут в три этапа с апреля по июнь. Кроме того, отдельные бразильские штаты заявили, что самостоятельно будут закупать российскую вакцину. Северо-восточный регион собрался приобрести почти 40 млн доз

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Минздрав Бразилии подписал контракт с Российский фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил бразильский телеканал G1 со ссылкой на первого замглавы министерства Элсио Франко.

Поставка будет производиться в три этапа. До конца апреля в Бразилию поступит 400 тыс. доз препарата, в конце мая — еще 2 млн доз. Оставшиеся 7,6 млн доз страна получит в июне.

По словам Франко, «Спутник V» пока не одобрен национальным регулятором (Anvisa), поэтому для экстренного использования вакцины нужно еще будет получить официальное разрешение.

Кроме того, власти нескольких бразильских штатов объявили, что используют собственные механизмы поставки «Спутника V». В частности, Северо-восточный регион страны заявил, что приобретет почти 40 млн доз российского препарата.