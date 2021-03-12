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Пандемия коронавируса ,  
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Бразилия закупит 10 млн доз вакцины «Спутник V»

Поставки пойдут в три этапа с апреля по июнь. Кроме того, отдельные бразильские штаты заявили, что самостоятельно будут закупать российскую вакцину. Северо-восточный регион собрался приобрести почти 40 млн доз
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters
Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Минздрав Бразилии подписал контракт с Российский фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил бразильский телеканал G1 со ссылкой на первого замглавы министерства Элсио Франко.

Поставка будет производиться в три этапа. До конца апреля в Бразилию поступит 400 тыс. доз препарата, в конце мая — еще 2 млн доз. Оставшиеся 7,6 млн доз страна получит в июне.

По словам Франко, «Спутник V» пока не одобрен национальным регулятором (Anvisa), поэтому для экстренного использования вакцины нужно еще будет получить официальное разрешение.

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Кроме того, власти нескольких бразильских штатов объявили, что используют собственные механизмы поставки «Спутника V». В частности, Северо-восточный регион страны заявил, что приобретет почти 40 млн доз российского препарата.

Франко отметил, что в ближайшие недели бразильские власти оценят возможность полного цикла собственного производства российской вакцины на мощностях фармкомпании União Química.

Ранее 12 марта применение «Спутника V» официально разрешил Азербайджан, став 51-й страной одобрившей российскую вакцину. Сейчас Баку ведет переговоры с РФПИ о началах поставок. До этого в марте препарат регистрировали в Намибии, Кении, Марокко, Иордании.

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Азербайджан одобрил использование вакцины «Спутник V»
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Баку,&nbsp;Азербайджан

В пятницу российские информационные агентства «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщили, что на «Спутник V» готовятся «информационные атаки» со стороны США. 

«США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19», — говорил собеседник агентств.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Спутник V Бразилия
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