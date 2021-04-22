Столтенберг назвал дату нового саммита НАТО

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Следующий саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса пройдет 14 июня. Об этом сообщается в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга на сайте организации.

«Я рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в заявлении.

По словам генерального секретаря, саммит — «это уникальная возможность укрепить НАТО как прочное воплощение связи между Европой и Северной Америкой». Столтенберг заявил, что на встрече обсудят как текущие вопросы деятельности НАТО, так и вопросы повестки дня для альянса до 2030 года.

Среди таких вопросов он указал «агрессивные действия» России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также «подъем» Китая.

«Я с нетерпением жду успешного проведения саммита в июне», — заключил генсек.