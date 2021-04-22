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Политика ,  
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Столтенберг назвал дату нового саммита НАТО

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Следующий саммит глав государств и правительств Североатлантического альянса пройдет 14 июня. Об этом сообщается в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга на сайте организации.

«Я рад сообщить, что следующий саммит лидеров альянса состоится 14 июня 2021 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе», — говорится в заявлении.

По словам генерального секретаря, саммит — «это уникальная возможность укрепить НАТО как прочное воплощение связи между Европой и Северной Америкой». Столтенберг заявил, что на встрече обсудят как текущие вопросы деятельности НАТО, так и вопросы повестки дня для альянса до 2030 года.

Среди таких вопросов он указал «агрессивные действия» России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также «подъем» Китая.

«Я с нетерпением жду успешного проведения саммита в июне», — заключил генсек.

Чехия предложила НАТО еще одну встречу из-за ситуации с Россией
Политика
Фото:David W. Cerny / Reuters

В заявлении глав МИДов стран альянса, опубликованном 23 марта, Россию отнесли к числу главных угроз НАТО. Генеральный секретарь альянса назвал агрессивным поведение России и призвал страны — участницы альянса адаптировать свой военный потенциал в том числе к ракетной угрозе со стороны Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ посоветовала странам НАТО заняться собственными внутренними проблемами.

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На следующий день после заявления глав внешнеполитических ведомств альянса Столтенберг призвал союзников по НАТО продолжать адаптировать свою оборону в связи с растущей ракетной угрозой со стороны России. Он тогда отметил, что подход альянса сочетает в себе «сильное сдерживание и оборону с открытостью к диалогу».

Россия фигурировала как одна из главных угроз для стран альянса и в докладе о реформировании блока «НАТО-2030». На второе место среди угроз безопасности НАТО поставили Китай, на третье — международный терроризм.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия не представляет угрозу западным странам, а подобные заявления лидеров государств Запада вызывают сожаление и озабоченность. «Россия не была и не является ничьим противником», — сказал он.

Последний раз саммит стран НАТО проходил в Великобритании с 3 по 4 декабря 2019 года. В опубликованной по итогам встречи декларации Россия, наряду с терроризмом и кибератаками, также занимала основное место в списке главных угроз альянса. Там же говорилось, что следующий саммит пройдет в 2021 году.

НАТО Йенс Столтенберг Брюссель саммит НАТО
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