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НАТО назвало Россию в числе главных угроз вместе с терроризмом и COVID-19

Штаб-квартира НАТО, Брюссель
Штаб-квартира НАТО, Брюссель (Фото: Olivier Matthys / AP)

В современном мире Североатлантическому альянсу (НАТО) угрожают агрессивные действия России, международный терроризм и пандемия. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран альянса, опубликованном на сайте НАТО.

«Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности», — отмечается в документе.

В НАТО считают, что «напористые и авторитарные державы» бросают вызов всему международному порядку, в том числе с помощью новых технологий и киберугроз.

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В докладе о реформировании блока «НАТО-2030», который был опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса, говорилось, что Россия будет для НАТО главной военной угрозой минимум до 2030 года. На второе место среди угроз альянс поставил Китай, на третье — международный терроризм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу западным странам, а заявления лидеров государств Запада вызывают сожаление и озабоченность. «Россия не была и не является ничьим противником. <...> Мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами», — отметил он.

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