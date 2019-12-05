В итоговой декларации участники лондонской встречи НАТО смогли замаскировать противоречия и подтвердить сложившийся образ действий организации. С образом будущего сложнее

Весной 2019 года Североатлантическому альянсу исполнилось 70 лет. Именно как юбилейная рассматривалась встреча глав государств и правительств НАТО, прошедшая 3-4 декабря под Лондоном. Многие из союзников втайне надеются, что это был последний саммит для Дональда Трампа и к следующей встрече, запланированной на 2021 год, в США будет уже новый президент. Пока же Трампа пытаются перетерпеть, а где возможно — переиграть, заворачивая приемлемую для натовского мейнстрима политику в обертку, которая привлечет нестандартного американского лидера. Однако за показной простотой и неуклюжестью Трампа по-прежнему скрывается опытное политическое животное, ведущее борьбу за свое выживание, которое для него существенно важнее саммита.

Лидерский балет

Политическая подготовка к саммиту началась с дискуссии насчет тезиса французского президента Эмманюэля Макрона, диагностировавшего у НАТО смерть мозга. Разногласия между Турцией, США и другими членами альянса, на которые ссылался Макрон, сложно отрицать, но яркая метафора оторвалась от изначальной аргументации и ушла в свободное плавание. Словами Макрона воспользовалась заметная в ряде стран Запада группа его оппонентов, для которых критика НАТО стала подтверждением ошибочности внешнеполитических установок французского лидера. К оппонентам примкнул и Трамп, хотя сам ранее неоднократно ругал положение дел в альянсе.

Другим важным возмутителем спокойствия остается президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкая операция в Сирии и продвинутый характер российско-турецких отношений, допускающих военное сотрудничество, — два наиболее заметных вопроса, насчет которых в альянсе возникают глубокие разногласия. Турция все чаще намекает, что если в важных для нее делах, в первую очередь на Ближнем Востоке, многие страны НАТО настроены на оппонирование турецким интересам, то она может повести себя схожим образом при решении проблем, которые принципиальны для этих стран, но не для Турции, таких как противостояние предполагаемой российской угрозе в странах Балтии и Польше. На формальный отказ от союзных обязательств Турция идти не собирается, а механизма исключения бунтарей из НАТО не существует, да и стратегическое положение этой страны на рубежах Ближнего Востока слишком ценно для союзников, чтобы разменивать его на сиюминутные ссоры.

Но основное внимание наблюдателей, как и на предыдущих подобных встречах, концентрировалось на Трампе. Похоже, он прибыл в Лондон с намерением не вовлекаться в новые скандалы и создать у своих избирателей ощущение, что благодаря ему НАТО прочно встало на путь корректировки дисбалансов, несправедливых с точки зрения американского налогоплательщика. Но это оказалось не так просто: Трампа опять принимали, как вздорного родственника, которого стремятся не обижать прямо, но над которым посмеиваются за глаза.