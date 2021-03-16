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Песков выразил сожаление из-за заявлений Запада о российской угрозе

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия не представляет угрозу западным странам, а заявления лидеров государств Запада об этом вызывают сожаление и озабоченность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это не соответствует реальному положению дел. «Россия не была и не является ничьим противником. Она не представляет собой ни для кого угрозу, а, наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами», — сказал Песков.

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Фото:SeongJoon Cho / Bloomberg

Кроме того, Пескова попросили прокомментировать материалы в иностранных СМИ, где говорится, что в новой оборонной стратегии Великобритании Россию называют «главной угрозой». Представитель Кремля отказался от комментариев, назвав вопрос «слишком серьезным», чтобы судить о нем по публикациям в масс-медиа.

16 марта The Guardian сообщила об утечке стратегии оборонной и внешней политики, подготовленного британскими властями. В нем Россия под руководством президента Владимира Путина называется «активной угрозой», отмечало издание.

Ранее, в конце февраля «устойчивой угрозой существованию Соединенных Штатов» и их союзников в Европе Россию назвал глава Европейского командования США Тод Уолтерс. По его словам, для сохранения за собой сферы влияния Москва стремится использовать нетрадиционные инструменты, вроде частных военных компаний.

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