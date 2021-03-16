Песков выразил сожаление из-за заявлений Запада о российской угрозе

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия не представляет угрозу западным странам, а заявления лидеров государств Запада об этом вызывают сожаление и озабоченность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это не соответствует реальному положению дел. «Россия не была и не является ничьим противником. Она не представляет собой ни для кого угрозу, а, наоборот, как об этом неоднократно говорил президент Путин, мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами», — сказал Песков.

Кроме того, Пескова попросили прокомментировать материалы в иностранных СМИ, где говорится, что в новой оборонной стратегии Великобритании Россию называют «главной угрозой». Представитель Кремля отказался от комментариев, назвав вопрос «слишком серьезным», чтобы судить о нем по публикациям в масс-медиа.

16 марта The Guardian сообщила об утечке стратегии оборонной и внешней политики, подготовленного британскими властями. В нем Россия под руководством президента Владимира Путина называется «активной угрозой», отмечало издание.