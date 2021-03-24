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НАТО увидело растущую ракетную угрозу со стороны России

Генсек альянса назвал поведение России агрессивным и указал на сложность отношений с Москвой. В российском МИДе в ответ на это посоветовали НАТО заняться внутренними проблемами стран-членов
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Virginia Mayo / Reuters)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу продолжать адаптировать свою оборону в связи с растущей ракетной угрозой со стороны России. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД альянса.

«Союзники сходятся во мнении, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наш потенциал сдерживания и обороны, в том числе когда это касается растущей ракетной угрозы со стороны России», — призвал он, отметив, что подход альянса сочетает в себе «сильное сдерживание и оборону с открытостью к диалогу».

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Фото:Jens Büttner / dpa / Global Look Press

В целом, по словам генсека НАТО, отношения с Россией остаются очень сложными. «Несмотря на многолетнее давление и усилия по налаживанию конструктивного диалога, Россия усилила репрессивное поведение у себя в стране и агрессивное поведение за ее пределами», — заявил Столтенберг. В частности, он упомянул в связи с этим ситуацию с Алексеем Навальным. «За своими пределами Россия дестабилизирует ситуацию в соседних странах, включая Украину, Грузию и Молдавию», — утверждает генсек. И заключил, что альянс будет работать с союзниками, чтобы вместе противостоять действиям России.

В МИД России уже отреагировали на эти заявления. «Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО, — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова (цитата по ТАСС). — Как решите, сразу приступим к изучению вашего опыта. Но только удачного».

Автор
Мария Бондаренко
НАТО Йенс Столтенберг Россия угроза
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