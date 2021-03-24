МИД после слов Столтенберга посоветовал НАТО заняться «своими проблемами»

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Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала страны НАТО заняться своими проблемами после критики в адрес России со стороны генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сообщает «Интерфакс».

«Займитесь проблемами в ваших членах [НАТО]. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО», — цитирует ее слова агентство.

По мнению Захаровой, только после решения проблем в западных странах, Россия приступит к изучению этого опыта. «Но только удачного», — добавила дипломат.

Ранее Столтенберг на пресс-конференции заявил, что Москва «дестабилизирует ситуацию в соседних странах», продолжает наращивание военной мощи, а также «усиливает репрессивное поведение» внутри страны. «Несмотря на многолетнее давление и усилия по налаживанию конструктивного диалога, Россия усилила репрессивное поведение у себя в стране и агрессивное поведение за ее пределами», — сказал он. По словам генсека НАТО, в целом, отношения с Москвой остаются очень сложными.