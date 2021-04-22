Экс-глава украинского МИД оценил слова Путина о «красных линиях»

Президент России Владимир Путин не будет считаться с Украиной, а действовать будет жестоко, считает бывший глава украинского МИДа Павел Климкин. Об этом он написал в Twitter.

«Выводы из обращения Путина: с нами он считаться не будет, будет сам устанавливать красные линии, действовать будет ассиметрично и жестоко. Поэтому не расслабляемся, готовность внутри [страны] и помощь извне критически необходимы», — сказал Климкин.

В послании Федеральному собранию 21 апреля Путин выразил надежду, что «никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту». Он указал, что решать где будет проходить эта черта в каждом конкретном случае будет Москва.

При этом глава государства сказал, что Россия хочет быть в хороших отношениях со всеми участниками международного сообщества, в том числе с теми, с кем отношения «не складываются».