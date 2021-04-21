Путин предостерег от перехода красных линий в отношениях с Россией

Трансляция послания Владимира Путина Федеральному Собранию РФ (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предостерег зарубежные страны переходить красные линии в отношениях с Москвой. Трансляцию послания Федеральному собранию ведет телеканал РБК.

«Надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — подчеркнул он.

Путин добавил, что Россия хочет иметь хорошие отношения со всеми участниками международного общения, в том числе и с теми, с кем отношения в последнее время «мягко говоря, не складываются».

Однако, если кто-то из иностранных государств воспримет добрые намерения Москвы как слабость и вознамерится «сжечь все мосты», то эта страна должна знать, что ответ России будет «асимметричным, быстрым и жестким», заключил российский лидер.