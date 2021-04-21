Боррель напомнил о поддержке ЕС Украины

Евросоюз готов рассмотреть варианты действий в случае продолжения «агрессии против Украины» со стороны России. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Мы должны продолжать призывать Россию к деэскалации и разрядке напряженности, а также должны противодействовать попыткам России изобразить себя посредником, а не стороной в конфликте», — заявил Боррель.

Он отметил, что на прошедшей видеоконференции министры иностранных дел сосредоточили основное внимание на том, как ЕС может поддержать Украину в решении ее проблем.

Также Боррелль подтвердил, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем примет участие в саммите по Международной Крымской платформе, который запланирован на 23 августа в Киеве.