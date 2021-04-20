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Политика ,  
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В Кремле объяснили участие Путина в созываемом США саммите по климату

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин принял решение участвовать в саммите по климату 22 апреля, исходя из приоритетов для страны. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мероприятие это многостороннее, посвящено климату и экологии, является приоритетом для нашей страны. Именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации, принял решение выступить на нем», — пояснил он.

Климатический саммит, запланированный на 22–23 апреля в формате видеоконференции, состоится по инициативе президента США Джо Байдена. Помимо Путина президент США пригласил на него лидеров более 40 стран.

Песков сообщил, что во время саммита отдельный диалог между лидерами России и США не планируется.

Кремль назвал формат выступления Путина на саммите по приглашению Байдена
Политика
Владимир Путин

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Кремль Владимир Путин участие саммит Джо Байден климат
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