Кремль назвал формат выступления Путина на саммите по приглашению Байдена

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин выступит на Климатическом саммите лидеров, который созывают США, в формате видеоконференции 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата», — говорится в сообщении Кремля.

В конце марта пресс-служба Белого дома сообщила, что американский президент Джо Байден пригласил Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату, которые должны пройти 22 —23 апреля. На него должны приехать лидеры более чем 40 стран.

После этого в Кремле заявили, что решение об участии в саммите Путина будет принято только после выяснения всех деталей: как саммит будет проходить, что будет считаться его итогом, кто будет на нем председательствовать.