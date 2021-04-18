Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 75,55 (-1,43) Инвестиции, 16 апр, 12:46
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 90,46 (-1,77) Инвестиции, 16 апр, 12:46
7 профессий будущего, за которые станут хорошо платить Экономика образования, 15:55 Песков сообщил о любимых местах отдыха Путина Политика, 15:53 Песков назвал условие участия Путина в созываемом США саммите по климату Политика, 15:37 Все об импорте: откуда и что везти, какие пошлины платить РБК и Банк «Открытие», 15:32 Слуцкий раскритиковал арбитра после третьей подряд победы «Рубина» Спорт, 15:24 Экс-президент Эстонии призвал запретить въезд россиянам в ЕС Политика, 15:12 МИД увидел «американский след» в высылке российских дипломатов из Чехии Политика, 15:07 «Формула-1» объявила о проведении Гран-при Майами Спорт, 15:01 Чем оригинальные запасные части для автомобиля лучше. Тест на выживание РБК и Mercedes-Benz, 14:43 Россия выйдет из проекта МКС к 2025 году Общество, 14:39 В России разработали систему «воздушного минирования» против БЛА Политика, 14:26 Россия решила отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию Технологии и медиа, 14:19 Участник лыжного марафона на Камчатке умер во время гонки Спорт, 14:13 Британия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии Политика, 14:11
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Политика ,  
0 

Песков назвал условие участия Путина в созываемом США саммите по климату

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение об участии президента России Владимира Путина в климатическом саммите, который созывают США, будет принято только после выяснения всех деталей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — пояснил Песков.

По его словам, ответы на эти вопросы Кремль стал получать только в последние дни. И прежде чем говорить об участии российского лидера в саммите по климату, их нужно всесторонне рассмотреть, добавил пресс-секретарь.

В Кремле оценили возможность скорой встречи Путина и Байдена
Политика
Джо Байден

В конце марта американский президент Джо Байден пригласил своего российского коллегу на климатический саммит, который запланирован на 22–23 апреля. Приглашения разосланы более чем 40 странам, говорили в Белом доме. В начале апреля в Кремле заявили, что получили приглашение от Байдена и через посольства пытаются выяснить детали, «как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее».

В феврале Соединенные Штаты вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел по решению предшественника Байдена Дональда Трампа.

Дмитрий Песков Владимир Путин саммит по климату
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽75,82 -0,66% EUR/RUB ₽90,85 -0,56% EUR/USD $1,2 +0,08%
Материалы по теме
США и Китай выработают планы по нулевым выбросам в атмосферу
Общество
Эксперты назвали основные риски экологической политики России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter