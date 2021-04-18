Песков назвал условие участия Путина в созываемом США саммите по климату

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Решение об участии президента России Владимира Путина в климатическом саммите, который созывают США, будет принято только после выяснения всех деталей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нам надо проанализировать сначала те вводные о том, как он [саммит] будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать», — пояснил Песков.

По его словам, ответы на эти вопросы Кремль стал получать только в последние дни. И прежде чем говорить об участии российского лидера в саммите по климату, их нужно всесторонне рассмотреть, добавил пресс-секретарь.

В конце марта американский президент Джо Байден пригласил своего российского коллегу на климатический саммит, который запланирован на 22–23 апреля. Приглашения разосланы более чем 40 странам, говорили в Белом доме. В начале апреля в Кремле заявили, что получили приглашение от Байдена и через посольства пытаются выяснить детали, «как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее».