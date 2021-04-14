В Белом доме назвали предполагаемые сроки встречи Путина и Байдена

Личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться летом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга, его трансляция велась в Facebook.

По словам Псаки, встречу предполагается организовать в предстоящие месяцы. «В предстоящие месяцы было бы и этим летом», — уточнила официальный представитель американского президента.

Ранее Байден и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых президент США предложил главе российского государства встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. В свою очередь, в Кремле подтвердили, что предложение о личной встрече поступило Путину.

В МИД Австрии, комментируя возможность проведения встречи президентов России и США заявили, что Австрия всегда готова стать площадкой для переговоров на высшем уровне.