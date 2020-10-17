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Адвокат заявил об отмене СК отказа в возбуждении дела после смерти Тесака

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Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В Челябинской области следователи отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик в Facebook.

Накануне он передал, что управление Следственного комитета (СК) по Челябинской области отказало родственникам Марцинкевича в возбуждении уголовного дела. Тогда адвокат отметил, что ему эту информацию сообщили неофициально и никакого официального подтверждения нет. Михальчик предположил, что позднее это постановление отменит прокуратура, чтобы следователи могли выиграть время.

«В тот же день руководителем Следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено», — говорится в сообщении адвоката.

Тем не менее копию указанных решений отцу и адвокатам Марцинкевича не отправили.

РБК направил запрос в пресс-службу СУСК России по Челябинской области.

ФСИН ответила на данные о следах пыток на теле Тесака
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Максим Марцинкевич (слева)

Тесака нашли мертвым в одиночной камере челябинского СИЗО 16 сентября. Представитель областного управления СК Светлана Петренко сообщила, что при нем были найдены предсмертные записки, и предположила, что тот мог покончить с собой, понимая, что ему может грозить пожизненный срок из-за признания в серии убийств.

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В то же время адвокаты Марцинкевича усомнились, что тот написал предсмертную записку, и допустили, что против него применяли пытки и оказывали давление. Защитники также сообщили, что в день смерти в камере СИЗО не работала камера видеонаблюдения, которая была сломана, а на теле Марцинкевича нашли следы пыток.

Родственники Марцинкевича полагают, что его убили. Его отец просил СК завести уголовное дело.

В 2014 году Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, позже срок сократили. В 2017 году его признали виновным в разбое, умышленном уничтожении имущества и хулиганстве. Тогда его приговорили к десяти годам строгого режима. В 2019 году суд смягчил приговор националисту — он должен был выйти на свободу в ноябре, говорили адвокаты.
 

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