Адвокат заявил об отмене СК отказа в возбуждении дела после смерти Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

В Челябинской области следователи отменили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Алексей Михальчик в Facebook.

Накануне он передал, что управление Следственного комитета (СК) по Челябинской области отказало родственникам Марцинкевича в возбуждении уголовного дела. Тогда адвокат отметил, что ему эту информацию сообщили неофициально и никакого официального подтверждения нет. Михальчик предположил, что позднее это постановление отменит прокуратура, чтобы следователи могли выиграть время.

«В тот же день руководителем Следственного управления указанное решение было признано незаконным и отменено», — говорится в сообщении адвоката.

Тем не менее копию указанных решений отцу и адвокатам Марцинкевича не отправили.

РБК направил запрос в пресс-службу СУСК России по Челябинской области.