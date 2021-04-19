Северный флот начал военные учения в Арктике

Фото: Минобороны РФ

В Арктике начались крупные учения с участием ПВО, кораблей, а также атомных и дизельных подводных лодок. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает «РИА Новости».

«Сегодня на Северном флоте началось межвидовое командно-штабное учение, которое проходит под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что на первых этапах учений в состояние повышенной боевой готовности привели органы военного управления Северного флота, военные соединения и воинские части.

Материал дополняется