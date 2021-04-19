Семилетняя девочка погибла при стрельбе в Чикаго

Cемилетняя девочка погибла, и 29-летний мужчина пострадал в результате стрельбы у ресторана McDonald's в американском городе Чикаго. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.

По данным канала, девочка и мужчина находились в машине у одного из ресторанов сети, когда началась стрельба. Ребенок получил несколько ранений и был госпитализирован. В больнице медики констатировали смерть девочки.

Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелявшего пока не удалось задержать.

ABC News и WGN-TV сообщают, что пострадавший мужчина приходился девочке отцом.