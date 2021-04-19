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Семилетняя девочка погибла при стрельбе в Чикаго

Cемилетняя девочка погибла, и 29-летний мужчина пострадал в результате стрельбы у ресторана McDonald's в американском городе Чикаго. Об этом сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.

По данным канала, девочка и мужчина находились в машине у одного из ресторанов сети, когда началась стрельба. Ребенок получил несколько ранений и был госпитализирован. В больнице медики констатировали смерть девочки.

Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелявшего пока не удалось задержать.

При стрельбе в здании FedEx в Индианаполисе погибли восемь человек
Общество
Фото:IMPDnews / Facebook

ABC News и WGN-TV сообщают, что пострадавший мужчина приходился девочке отцом.

За последнюю неделю в США произошли несколько инцидентов со стрельбой. Так, 13 апреля ученик школы в Теннесси устроил перестрелку с полицией, в результате ответного огня его убили, а один полицейский был ранен. 15 апреля в Сан-Антонио мужчина открыл стрельбу в аэропорту, после чего его застрелил полицейский. На следующий день произошла стрельба в здании компании FedEx в штате Индиана, в результате погибли восемь человек. 17 апреля в Омахе в результате стрельбы в торговом центре погиб молодой мужчина и пострадала девушка. В тот же день один человек был убит, еще пятеро получили ранения при стрельбе в Коламбусе. На следующий день три человека погибли при стрельбе в городе Остин.

США Чикаго стрельба смерть ребенка
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