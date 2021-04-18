В результате стрельбы в штате Огайо погибла женщина

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Один человек погиб, еще пятеро получили ранение в результате стрельбы в Коламбусе (штат Огайо). Об этом сообщает телеканал FOX28.

Как пишет газета Columbus Dispatch, в результате стрельбы погибла 32-летняя женщина. Неизвестные начали вести стрельбу из машины. Полиция города начала расследование.

Состояние пятерых раненных оценивается как стабильное, рассказали в больнице.

Ранее произошла стрельба в торговом центре города Омаха (штат Небраска). В результате нее погиб 21-летний мужчина. Легкие травмы также получила девушка около 20 лет. Полиция разыскивает двух подозреваемых.