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В США во время стрельбы в ТЦ погиб человек

В США в городе Омаха (штат Небраска) в результате стрельбы в торговом центре Westroads погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщает со ссылкой на полицию KTIV.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, врачи не смогли его спасти. Легкие травмы также получила женщина около 20 лет.

При стрельбе в здании FedEx в Индианаполисе погибли восемь человек
Общество
Фото:IMPDnews / Facebook

Полиция разыскивает двоих подозреваемых. Камеры видеонаблюдения засняли их убегающими из торгового центра.

После инцидента Westroads закрыли до конца рабочего дня.

За последние недели в США произошли несколько инцидентов со стрельбой. Так, в штате Индиана 16 апреля во время стрельбы в здании компании FedEx погибли восемь человек, подозреваемый покончил с собой. 15 апреля в городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский. 13 апреля ученик школы в Теннесси начал перестрелку с полицией, в результате ответного огня его убили, один полицейский был ранен.

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Президент США Джо Байден 9 апреля заявил об эпидемии вооруженного насилия в стране. «Позвольте мне повторить: вооруженное насилие в этой стране — эпидемия и международный позор», — отметил он, предложив запретить свободную продажу комплектующих оружия.

США ТЦ жертвы
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