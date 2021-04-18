В США во время стрельбы в ТЦ погиб человек

В США в городе Омаха (штат Небраска) в результате стрельбы в торговом центре Westroads погиб 21-летний мужчина. Об этом сообщает со ссылкой на полицию KTIV.

Пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, врачи не смогли его спасти. Легкие травмы также получила женщина около 20 лет.

Полиция разыскивает двоих подозреваемых. Камеры видеонаблюдения засняли их убегающими из торгового центра.

После инцидента Westroads закрыли до конца рабочего дня.