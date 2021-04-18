Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе

Три человека погибли при стрельбе в американском городе Остин (штат Техас), сообщает в Twitter местная медицинская служба.

По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц на окраине города. Правоохранители отметили, что пока не располагают информацией о личности стрелка и его вероятных мотивах.

В полиции предположили, что инцидент носит бытовой характер. В сообщении говорится, что опасности для населения нет, хотя подозреваемый все еще на свободе.

За последние недели в США произошли несколько инцидентов со стрельбой. Так, 13 апреля ученик школы в Теннесси начал перестрелку с полицией, в результате ответного огня его убили, один полицейский был ранен. 15 апреля в городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский. На следующий день произошла стрельба в здании компании FedEx в штате Индиана, в результате погибли восемь человек, а подозреваемый покончил с собой. 17 апреля в городе Омаха в результате стрельбы в торговом центре погиб молодой мужчина и пострадала девушка. В тот же день один человек погиб, еще пятеро получили ранение при стрельбе в Коламбусе.