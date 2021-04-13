Стрельбу в школе американского Теннесси открыл один из учеников

В США стрельбу в школе города Ноксвилл (штат Теннесси) устроил один из ее учеников, в результате ответного огня полиции он погиб. Об этом сообщило государственное бюро расследований штата.

Полиция прибыла в школу из-за сообщения, что там может находится вооруженный человек. Офицеры нашли подозреваемого в туалете, он первым выстрелил в их сторону. «Один офицер открыл ответный огонь. Субъект был объявлен мертвым на месте происшествия и с тех пор идентифицирован как ученик», — уточняется в сообщении.

Один полицейский в результате перестрелки был ранен и госпитализирован в местную больницу. Власти сообщали, что он находится в сознании.

CBS со ссылкой на полицию ранее передавал, что в рамках расследования стрельбы был задержан мужчина. Его личность не уточнялась.