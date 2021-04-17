СМИ раскрыли личность убившего восьмерых человек в Индианаполисе стрелка

Мужчина, устроивший стрельбу в здании почтовой компании FedEx в американском городе Индианаполис и убивший восемь человек, был бывшим сотрудником компании. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, стрелявшим был 19-летний Брэндон Хоул. В ФБР отметили, что в прошлом году мать Хоула сообщила правоохранителям, что он может попытаться «покончить жизнь самоубийством с помощью полицейского», передает CNN.

Правоохранители устанавливают мотивы преступления.

Стрельба в здании компании FedEx в Индианаполисе произошла около 23:00 15 апреля (около 06:00 мск 16 апреля). В результате происшествия погибли восемь человек. В полиции отметили, что еще несколько человек получили ранения, всех доставили в больницы. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством.