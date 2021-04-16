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В Техасе полицейский застрелил открывшего стрельбу в аэропорту мужчину

В техасском городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский. Об этом сообщает телеканал KSAT со ссылкой на заявление главы департамента городской полиции Уильяма МакМануса.

Инцидент произошел 15 апреля в 14:30 по местному времени (22:30 мск). По одним данным, нападавший был за рулем красного Mini Cooper, по другим — серого минивэна, указал МакМанус. Выйдя из машины водитель начал стрелять, но никого не задел. При этом, по словам главы городской полиции, у стрелявшего было с собой много боеприпасов.

«Нам повезло, что сегодня во время этого события не было ранено или убито много людей», — сказал МакМанус.

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Фото:Knoxville Police Department / Keystone Press Agency / Global Look Press

В нападавшего выстрелил один из полицейских, работавших в аэропорту сверхурочно. После этого стрелка увезли в больницу. От полученных ранений он скончался.

МакМанус сообщил также, что правоохранители и ранее сталкивалась с нападавшим. Тогда у него фиксировали проблемы с психикой, пояснил глава полиции.

9 апреля стрельбу открыл мужчина в техасском городе Брайан. Инцидент произошел в офисе компании, предоставляющей услуги интерьер-дизайна. При задержании преступника погиб один полицейский. Еще пять человек были ранены.

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Президент США Джозеф Байден неоднократно высказывался в поддержку ужесточения продажи оружия. В частности, он предлагал запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости, а также обязать покупателей оружия проходить проверку личности.

9 апреля американский президент предложил Конгрессу первые шаги на пути снижения вооруженного насилия в стране. Среди предложенных мер — запрет продавать комплектующие оружия, изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизатором, а также позволить судам изымать оружие у отдельных граждан по запросу родственников или иных лиц. Губернатор Техаса тогда выступил против реализации этих мер.

стрельба Техас аэропорт полиция
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