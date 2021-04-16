В Техасе полицейский застрелил открывшего стрельбу в аэропорту мужчину

В техасском городе Сан-Антонио мужчина въехал на машине в терминал аэропорта, вышел и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский. Об этом сообщает телеканал KSAT со ссылкой на заявление главы департамента городской полиции Уильяма МакМануса.

Инцидент произошел 15 апреля в 14:30 по местному времени (22:30 мск). По одним данным, нападавший был за рулем красного Mini Cooper, по другим — серого минивэна, указал МакМанус. Выйдя из машины водитель начал стрелять, но никого не задел. При этом, по словам главы городской полиции, у стрелявшего было с собой много боеприпасов.

«Нам повезло, что сегодня во время этого события не было ранено или убито много людей», — сказал МакМанус.

В нападавшего выстрелил один из полицейских, работавших в аэропорту сверхурочно. После этого стрелка увезли в больницу. От полученных ранений он скончался.