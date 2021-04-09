Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия» в США

Президент США Джозеф Байден назвал «эпидемией» вооруженное насилие в стране и заявил о новых шагах для решения этой проблемы. Его речь приводится на сайте Белого Дома.

«Позвольте мне повторить: вооруженное насилие в этой стране — эпидемия и международный позор», — сказал Байден.

Среди предложенных президентом мер для решения этой проблемы — запрет на свободную продажу комплектующих оружия. «У них нет серийного номера, поэтому после использования в преступлении отследить их нельзя», — пояснил американский лидер. При этом, по его словам, собрать настоящее оружие из комплектующих можно за полчаса.

Кроме того, он предложил изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами — оборудованием, закрепляющим оружие и увеличивающее его точность. По словам президента, именно из такого пистолета в марте стрелок убил 10 человек в штате Колорадо.