Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 77,1 (-0,67) Инвестиции, 08 апр, 14:42
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 91,62 (-0,71) Инвестиции, 08 апр, 14:42
Овчинников объявил о закрытии «Додо пиццы» в Китае Экономика, 05:42 Как приготовить утренний кофе, не вставая с кровати РБК Cтиль и De’Longhi, 05:33 Блинкен объяснил высказывание Байдена о Путине «прагматичным подходом» Политика, 05:23 МИД запланировал потратить 2,3 млрд руб. на цифровую трансформацию Политика, 04:59 Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия» в США Общество, 04:56 СК проверит сообщения о мошенничестве с имуществом модельера Зайцева Общество, 04:28 Терапевт, врач спортивной медицины и психиатр: как следить за здоровьем РБК и Инвитро, 04:15 «Коммерсантъ» узнал о подорожании майонеза и соусов на 10% Бизнес, 04:12 Почти 300 человек эвакуировали из-за пожара в общежитии во Владивостоке Общество, 04:06 В Париже злоумышленники ограбили «лучший в мире отель» Общество, 03:43 Эксперты предупредили о возможных атаках на счета россиян в мае Общество, 03:31 За что вручают премии малому бизнесу РБК и Альфа-Банк, 03:04 Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе Общество, 03:00 Минобороны опубликовало архивные материалы о зверствах нацистов Общество, 02:12
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,86 -0,16% EUR/RUB ₽91,56 +0,18% EUR/USD $1,19 +0,35%
Общество ,  
0 

Байден заявил об «эпидемии вооруженного насилия» в США

Президент США Джозеф Байден назвал «эпидемией» вооруженное насилие в стране и заявил о новых шагах для решения этой проблемы. Его речь приводится на сайте Белого Дома.

«Позвольте мне повторить: вооруженное насилие в этой стране — эпидемия и международный позор», — сказал Байден.

Среди предложенных президентом мер для решения этой проблемы — запрет на свободную продажу комплектующих оружия. «У них нет серийного номера, поэтому после использования в преступлении отследить их нельзя», — пояснил американский лидер. При этом, по его словам, собрать настоящее оружие из комплектующих можно за полчаса.

Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе
Общество

Кроме того, он предложил изменить статус пистолетов, модифицированных стабилизаторами — оборудованием, закрепляющим оружие и увеличивающее его точность. По словам президента, именно из такого пистолета в марте стрелок убил 10 человек в штате Колорадо.

Байден предлагает приравнять такие модификации к глушителям и распространить на них действие Национального закона об огнестрельном оружии, принятого в 1934 году. Тогда владелец такого пистолета обязан будет заплатить пошлину в размере $200, а также передать Минюсту свое имя и другие личные данные.

Еще одна мера, предложенная Байденом — наделение судов правом временно изымать у отдельных граждан оружие по запросу родственников, или других лиц. По его словам, это должно снизить смертность и число самоубийств. Такие законы, по задумке президента, смогут принимать власти каждого конкретного штата.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Почему стало не модно быть руководителем Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Кроме того, Байден предлагает обязать американское Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ выпускать ежегодный отчет об обороте оружия в стране.

Байден и ранее неоднократно сообщал о необходимости проведения реформ в этой сфере. В феврале он призывал конгресс ввести обязательную проверку личности при отпуске оружия, а также запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости. Свой призыв он повторил в марте, после убийства 10 человек в городе Боулдер, штате Колорадо.


 

продажа оружия насилие Джо Байден США
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,86 -0,16% EUR/RUB ₽91,56 +0,18% EUR/USD $1,19 +0,35%
Материалы по теме
Байден заявил о быстром распространении новых штаммов COVID-19 в США
Политика
Росгвардия назвала законной выдачу разрешений на оружие стрелку из Мытищ
Общество
В американском штате Мэриленд произошла стрельба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter