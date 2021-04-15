Скворцова объяснила решение не делать прививку от COVID-19

Вероника Скворцова (Фото: kremlin.ru)

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила журналистам, что не будет пока делать прививку от COVID-19, передает корреспондент РБК. По ее словам, это связано с тем, что она уже перенесла заболевание.

«Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября — начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет», — сказала Скворцова.

В то же время, по ее словам, ее близкие уже прошли вакцинацию.

Среди членов правительства и чиновников различного уровня многие переболели коронавирусом. Так, переболел COVID-19 глава правительства России Михаил Мишустин, министр иностранных дел России Сергей Лавров — он сообщал, что перенес его в легкой форме и уже имеет антитела.