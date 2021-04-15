Скворцова объяснила решение не делать прививку от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 76,98 (+1,3) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 92,23 (+1,69) Инвестиции, 13:06
История Zasport: как создается олимпийская экипировка для сборной России Стиль, 16:29 «Как за месяц»: сколько стоит аренда дачи на майские в Подмосковье Недвижимость, 16:26 Госсекретарь США после новых санкций заявил о сотрудничестве с Москвой Политика, 16:17 Сборная России по хоккею объявила состав на матчи Евровызова Спорт, 16:16 Феномен Reverso: что нужно знать о знаменитых часах Jaeger-LeCoultre РБК Стиль и JLC, 16:12 Прокуратура Украины объявила об аресте еще 12 российских самолетов Политика, 16:12 Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России Финансы, 16:11 10 уроков Ever Given: как кризис в Суэцком канале изменит логистику Социальная экономика, 16:10 Какие новые форматы торговли тестируют «ВкусВилл», «Дикси» и «Ашан» Pro, 16:07 Новые санкции США. Спецэфир телеканала РБК Политика, 16:07 Байден заявил о «необычной и экстраординарной» угрозе США от России Политика, 16:02 МИД пообещал решительный отпор в ответ на новые санкции США Политика, 16:02 Чем рискуют компании, не следуя тренду на углеродную нейтральность Зеленая экономика, 16:00 Посла США вызвали в МИД на «тяжелый разговор» после новых санкций Политика, 15:52
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,52 +0,85% EUR/RUB ₽91,61 +0,74% EUR/USD $1,2 -0,11%
Пандемия коронавируса ,  
0 

Скворцова объяснила решение не делать прививку от COVID-19

Вероника Скворцова
Вероника Скворцова (Фото: kremlin.ru)

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила журналистам, что не будет пока делать прививку от COVID-19, передает корреспондент РБК. По ее словам, это связано с тем, что она уже перенесла заболевание.

«Я переболела коронавирусом, переболела в конце октября — начале ноября и пока имею высокий титр вируснейтрализующих антител и имею клеточный иммунитет», — сказала Скворцова.

В то же время, по ее словам, ее близкие уже прошли вакцинацию.

Попова заявила об антителах к коронавирусу у четверти жителей Москвы
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Среди членов правительства и чиновников различного уровня многие переболели коронавирусом. Так, переболел COVID-19 глава правительства России Михаил Мишустин, министр иностранных дел России Сергей Лавров — он сообщал, что перенес его в легкой форме и уже имеет антитела.

На лечении в разное время оказывались министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава Минкульта Ольга Любимова, глава Минцифры Маскут Шадаев и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Скворцова руководит ФМБА с января 2020 года, до этого с 2012 года она занимала пост министра здравоохранения. Ее сменил на этом посту Михаил Мурашко.

Читайте на РБК Pro
Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Сколько стоит открыть пункт выдачи заказов Почему 100 млн человек обречены на смену профессии За ней б/удущее: как россиянка решила оцифровать британский секонд-хенд

За последние сутки в России оперштабом по борьбе с коронавирусом выявлено почти 8944 новых случая заражения COVID-19. Общее число заразившихся уже более 4,6 млн человек, умерших 104 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Вероника Скворцова вакцина коронавирус
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽76,52 +0,85% EUR/RUB ₽91,61 +0,74% EUR/USD $1,2 -0,11%
Материалы по теме
Попова назвала долю не получивших антитела после вакцинации от COVID-19
Общество
Глава Минцифры заразился коронавирусом
Общество
Песков госпитализирован после заражения коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter