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Конфликт в Донбассе ,  
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Глава МИД Украины заявил о «красной линии» для России

Пограничник Украины запускает квадрокоптер для контроля территории
Пограничник Украины запускает квадрокоптер для контроля территории (Фото: РИА Новости)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил Россию об ответственности за пересечение «красной линии» Украины во время совместного брифинга с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии. Трансляция встречи размещена в Facebook Министерства иностранных дел Украины.

«Красная линия» Украины — это государственная граница страны, и если Россия пересекает эту границу, то она должна нести ответственность за последствия», — сказал Кулеба.

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В марте этого года обострилась ситуация на линии соприкосновения Украины и Донбасса. Самопровозглашенные республики и Украина обвиняют друг друга в эскалации конфликта и обстрелах. С конца марта Россия начала стягивать воинские подразделения к границам с Украиной. Как писала The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника, к границе с Украиной переброшены 4 тыс. российских военнослужащих, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил обеспокоенность в связи с этим.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению, а другие страны не должны беспокоиться, поскольку вооруженные силы не несут для них никакой угрозы.

6 апреля глава российского Минобороны Сергей Шойгу объявил о начале крупных учений на территории страны. Всего, по его словам, в апреле военные проведут более 4 тыс. учений разного масштаба, все виды войск ждет проверка боевой готовности. В тот же день Вооруженные силы Украины заявили о сборах подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны.

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14 апреля в Черном море начались также учения Черноморского флота, а Украина провела военные учения на границе с Крымом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация в регионе может произойти только в случае отказа Украины от провокаций.

Украина Россия МИД Украины Донбасс
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