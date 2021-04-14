В Кремле назвали условие деэскалации на востоке Украины

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Деэскалация в Донбассе может произойти только в случае отказа Украины от провокаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Деэскалация может произойти только в результате отказа вооруженных сил Украины от провокационных действий», — сказал Песков.

Военный конфликт в Донбассе активизировался в начале марта. Перемирие было сорвано, возобновились обстрелы и столкновения. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В конце марта газета The New York Times со ссылкой на неназванный источник сообщила о направлении к границе с Украиной 4 тыс. российских военнослужащих. В Минобороны России указали , что переброска войск проходит в рамках учений в Южном военном округе. По словам Пескова, все передвижения осуществляются на территории страны и не угрожают безопасности других государств.В начале апреля Вооруженные силы Украины объявили сборы на южных границах страны. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу начал проверку боеготовности на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке, а позже заявил , что к западным границам страны были переброшены две армии и три соединения ВДВ.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь указывал, что украинская армия не планирует наступления в Донбассе. Он также попросил у президента США Джо Байдена помощи в сдерживании России. Речь шла об увеличении поставок оружия и финансовой помощи, а также о поддержке намерения Украины вступить в НАТО.