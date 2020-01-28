Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Присяжные посчитали недоказанной вину Ильи Аверьянова в убийстве охранника в декабре 2017 года. Сам подсудимый изначально утверждал, что выстрелил случайно

Илья Аверьянов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года. Как сообщает ТАСС, он освобожден из-под стражи в зале суда.

«РИА Новости» уточняет, что принятию такого решения предшествовало четырехчасовое совещание присяжных в Мосгорсуде в специальной комнате. Вернувшись, они согласились с тем, что охранник был убит из карабина «Сайга», однако сочли недоказанным, что убийство совершил именно Аверьянов с целью воспрепятствования работе судебных приставов.

Не нашли присяжные и доказательств того, что рядом с фабрикой бывший владелец «Меньшевика» избил человека.

Аверьянова арестовали два года назад. Следователи утверждали, что утром 27 декабря 2017 года он открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик», в результате чего погиб охранник. Аверьянова обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. Сам он на допросе утверждал, что убил охранника случайно, а стрельбу начал в целях самообороны, когда на фабрику пришла «кавказская банда» с судебными приставами, которые, как он утверждал, разорили его с помощью поддельных документов. Один из участников конфликта Шамсутдин Раджабов рассказывал, что Аверьянов стал стрелять, когда приставы пришли изъять долг в размере 3,3 млн руб.