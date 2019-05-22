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Экс-директор фабрики «Меньшевик» попытался совершить самоубийство в СИЗО

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов попытался покончить с собой в московском СИЗО № 4. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

«При утренней проверке это [попытку суицида] увидел сотрудник учреждения», — рассказал Мельников.

В пресс-службе московского управления ФСИН РБК сообщили, что Аверьянов 22 мая нанес себе телесные повреждения.

«Сотрудниками учреждения незамедлительно была оказана медицинская помощь. Вызвана бригада скорой медицинской помощи, и подследственный направлен в медицинское учреждение Департамента здравоохранения Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Представитель управления добавил, что состояние здоровья Аверьянова в настоящее время удовлетворительное. По данному факту проводится проверка.

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«По моей информации, вчера Илью Аверьянова принудительно вывели на следственные действия. Сотрудники СИЗО применили к нему физическую силу, так как он отказался выходить. В этой связи мы также будем проводить проверку», — сказал, в свою очередь, Иван Мельников.

Аверьянова арестовали в декабре 2017 года после того, как он открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик». В результате погиб охранник фабрики. Аверьянова обвинили в убийстве и незаконном хранении оружия. По его словам, он убил охранника случайно, а стрельбу начал в целях самообороны, когда на фабрику пришла «кавказская банда» с судебными приставами, которые, как он утверждал, разорили его с помощью поддельных документов.

Один из участников конфликта Шамсутдин Раджабов рассказывал, что Аверьянов стал стрелять, когда приставы пришли изъять долг в 3,3 млн руб. по заявлению ООО «Денэм Холл».

Теги: новости РБК, суицид, фабрика, самоубийство
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