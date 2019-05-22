Экс-директор фабрики «Меньшевик» попытался совершить самоубийство в СИЗО

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов попытался покончить с собой в московском СИЗО № 4. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.
«При утренней проверке это [попытку суицида] увидел сотрудник учреждения», — рассказал Мельников.
В пресс-службе московского управления ФСИН РБК сообщили, что Аверьянов 22 мая нанес себе телесные повреждения.
«Сотрудниками учреждения незамедлительно была оказана медицинская помощь. Вызвана бригада скорой медицинской помощи, и подследственный направлен в медицинское учреждение Департамента здравоохранения Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Представитель управления добавил, что состояние здоровья Аверьянова в настоящее время удовлетворительное. По данному факту проводится проверка.