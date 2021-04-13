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Конфликт в Донбассе ,  
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Путин рассказал президенту Финляндии об Украине и звонке Байдена

Саули Ниинистё
Саули Ниинистё (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Финляндии Саули Ниинистё способы разрешения кризиса на Украине и рассказал о разговоре с американским лидером Джо Байденом, который состоялся ранее во вторник. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подчеркнута безальтернативность минского «комплекса мер» как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в «нормандском» формате», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин также указал на провокационные действия украинской стороны. По его словам, Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

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Политика
Фото:Samuel Corum / Getty Images

Военный конфликт в Донбассе активизировался в начале марта. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.

В конце марта газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванный источник о направлении к границе с Украиной 4 тыс. российских военнослужащих. В Минобороны указали, что переброска войск проходит в рамках учений в Южном военном округе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что все передвижения осуществляются на территории страны и не угрожают безопасности других государств.

6 апреля вооруженные силы Украины объявили сборы на южных границах страны. В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу начал проверку боеготовности на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. 12 апреля глава Минобороны заявил, что к западным границам страны переброшены две армии и три соединения ВДВ.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские учения «игрой мускулами». Он сказал, что украинская армия не планирует наступления в Донбассе и попросил у Байдена помощи в сдерживании России: нарастить поставки оружия, увеличить финансовую помощь, а также поддержать намерения страны вступить в НАТО.

Владимир Путин Финляндия Украина Джо Байден
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