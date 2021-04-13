Путин рассказал президенту Финляндии об Украине и звонке Байдена

Саули Ниинистё (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Финляндии Саули Ниинистё способы разрешения кризиса на Украине и рассказал о разговоре с американским лидером Джо Байденом, который состоялся ранее во вторник. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Подчеркнута безальтернативность минского «комплекса мер» как основы мирного урегулирования и важность полного и неукоснительного выполнения Украиной договоренностей, достигнутых в «нормандском» формате», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин также указал на провокационные действия украинской стороны. По его словам, Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Военный конфликт в Донбассе активизировался в начале марта. Стороны обвиняют друг друга в эскалации.