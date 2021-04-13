CNN узнал об опасениях США из-за влияния санкций на конфликт в Донбассе

Власти США обсуждают возможное влияние новых санкций на конфликт в Донбассе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Официальные лица сейчас взвешивают, как потенциальные новые санкции и другие наказания могут спровоцировать дальнейшую эскалацию», — уточняется в сообщении.

В начале марта источники Bloomberg сообщили, что власти США рассматривают возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на хакерские взломы и вмешательство России в американские выборы. В частности, по словам собеседника агентства, администрация президента США Джо Байдена допускает введение санкций против близкого круга президента России Владимира Путина. В марте в интервью ABC News Байден заявил, что Путин «заплатит» за вмешательство в президентские выборы в США.