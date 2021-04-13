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Конфликт в Донбассе ,  
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После критики Захаровой из материала CNN исчезли кадры с бронетехникой

Фото: David Goldman / AP
Фото: David Goldman / AP

Телеканал CNN убрал из своего сюжета, посвященного конфликту в Донбассе, кадры с бронетехникой, которая в первой версии материала была названа российской.

На эти кадры обратила внимание официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она указала, что танки, которые CNN приписала России, на самом деле принадлежат Украине. Представитель МИДа призвала журналистов телеканала «отвлечься от участия в общественной жизни» России и уделять больше времени своей профессии.

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Фото:Samuel Corum / Getty Images

Сам материал посвящен визиту в Донбасс президента Украины Владимира Зеленского. На удаленных кадрах были запечатлены вокзал и проезжающая мимо боевая техника. В этот момент закадровый голос говорил о российских войсках и военной технике на границе с Украиной. Украинское издание «Страна.ua» указало, что на видео изображен город Днепр.

В начале апреля газета The New York Times со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что Россия направила около 4 тыс. военнослужащих к границе с Украиной. В Кремле тогда заявили, что все передвижения войск происходят на российской территории и это не должно вызывать беспокойства у других государств. В Минобороны указали, что причина переброски — учения, проходящие на территории Южного военного округа.

Зеленский назвал эти учения игрой мускулами. 6 апреля Украина объявила сбор подразделений территориальной обороны в приграничных районах.

13 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о проведенной внезапной переброске двух армий и трех соединений ВДВ к западным границам.

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