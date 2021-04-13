Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 77,51 (+0,34) Инвестиции, 12 апр, 18:07
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 92,07 (+0,29) Инвестиции, 12 апр, 18:07
Первый серийный автомобиль Hyundai превратили в электрокар Авто, 10:52 Алиев заявил об обсуждении с Путиным «Искандеров» в Карабахе Политика, 10:52 Скончался главный врач футбольного «Динамо» Александр Ярдошвили Спорт, 10:47 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 10:33 Захарова указала приписавшему украинские танки России CNN на ошибку Политика, 10:31 Cтруктурированные ноты и их роль на рынке ценных бумаг Партнерский материал, 10:30 Зачем нужны «умные столбы» в «умном городе» Партнерский материал, 10:26 Во ФСИН открестились от заблокированной группы во «ВКонтакте» Общество, 10:25 Казино, табак, марихуана: какие «греховные акции» выбрать в 2021 году Pro, 10:20 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 апреля Общество, 10:20 Какая недвижимость продолжает приносить рентный доход Партнерский материал, 10:15 Риелторы назвали округа Москвы с максимально подорожавшими новостройками Недвижимость, 10:15 The Lancet оценил тяжесть течения COVID при заражении британским штаммом Общество, 10:12 В МЧС сообщили о продолжении тушения пожара в Петербурге на 500 кв. м Общество, 10:12
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,16 -0,29% EUR/RUB ₽91,88 -0,31% EUR/USD $1,19 -0,05%
Политика ,  
0 

Захарова указала приписавшему украинские танки России CNN на ошибку

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне».

По ее словам,  журналисты CNN «настолько углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма», что у них нет времени проверить факты.

«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала дипломат в Facebook, отметив, что «это уже просто неприлично».

Захарова призвала американских журналистов в Москве «отвлечься от участия в общественной жизни» страны и уделять больше времени профессии.

Материал дополняется

Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,16 -0,29% EUR/RUB ₽91,88 -0,31% EUR/USD $1,19 -0,05%
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter