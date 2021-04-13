Захарова указала приписавшему украинские танки России CNN на ошибку

Мария Захарова (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что телеканал CNN выдал украинские танки на украинском вокзале за «подготовку России к войне».

По ее словам, журналисты CNN «настолько углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма», что у них нет времени проверить факты.

«Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала дипломат в Facebook, отметив, что «это уже просто неприлично».

Захарова призвала американских журналистов в Москве «отвлечься от участия в общественной жизни» страны и уделять больше времени профессии.

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