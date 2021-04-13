Кремль пообещал сообщить о втором уколе Путина вакциной от COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса вторым компонентом, он сам сообщит об этом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Второй укол президент делать будет, и так же, как он сообщал о первом уколе, так же он сообщит и о втором», — сказал Песков.

Первым компонентом вакцины Путин привился 23 марта. При этом Кремль не сообщил, какую вакцину ввели главе государства. После прививки главы государства Песков отмечал, что Путин чувствует себя хорошо и никаких побочных явлений у него не было.

Сам президент рассказывал, что наутро после прививки от COVID-19 его «немножко поламывало», он измерил температуру и она оказалась нормальной.