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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль пообещал сообщить о втором уколе Путина вакциной от COVID-19

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса вторым компонентом, он сам сообщит об этом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Второй укол президент делать будет, и так же, как он сообщал о первом уколе, так же он сообщит и о втором», — сказал Песков.

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Первым компонентом вакцины Путин привился 23 марта. При этом Кремль не сообщил, какую вакцину ввели главе государства. После прививки главы государства Песков отмечал, что Путин чувствует себя хорошо и никаких побочных явлений у него не было.

Сам президент рассказывал, что наутро после прививки от COVID-19 его «немножко поламывало», он измерил температуру и она оказалась нормальной.

К настоящему моменту в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» от Центра им. Н.Ф.Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также «КовиВак» от Центра им. М.П.Чумакова.

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